Данилов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Иван Иванович

Данилов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: Данилова Анна Филипповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close