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Жилкин Агап Нефедович

Место рождения

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Жилкин Фока Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.

Сын: Жилкин Федор Агапович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Жилкина Феодосия Агаповна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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