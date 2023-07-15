Жилкин Агап Нефедович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Жилкин Фока Агапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Жилкина Феодосия Агаповна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно