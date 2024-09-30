Раппу (Раппу) София Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1826
Дата смерти07.06.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1861
Рождение ребёнка
04.02.1862
Дочь: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
07.12.1864
Сын: Раппу Иван Абрамович
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иосифович
Смерть
07.06.1876