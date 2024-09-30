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Раппу (Раппу) София Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1826

Дата смерти

07.06.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1861

Муж: Раппу Абрам Иосифович

Рождение ребёнка
04.02.1862

Дочь: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иосифович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1864

Сын: Раппу Иван Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иосифович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
07.06.1876

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