Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1830
Отец: Григорий Фролович
Мать: Анастасия Степановна
запись о рождении в Гремячке не найдена
Бракосочетание
1866
Жена: Олимпиада Петровна
1866 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 157А Села Гремячки отпускной по красному билету в ? отпуск рядовой солдат Павел Григорьев, 36 и девица Алимпия Петрова того же села крестьянина Петра Ильина доч... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Баранова Федосья Павловна
Мать ребёнка: Олимпиада Петровна
1867 О родившихся Гремячка 4 153 159 Феодосия Павел Григорьев нет Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Олимпиада Петровна
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Дарья Павел Григорьев нет Анфиса Петрова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Олимпиада Петровна
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Георгий Павел Григорьев и Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Илья Петрович
Мать ребёнка: Олимпиада Петровна
1881 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 218 Илья Павел Григорьев нет Олимпиада Петрова
Смерть
Неизвестно