Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Григорьевич

Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Григорий Фролович

Мать: Анастасия Степановна

запись о рождении в Гремячке не найдена
Бракосочетание
1866

Жена: Олимпиада Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1866 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 157А Села Гремячки отпускной по красному билету в ? отпуск рядовой солдат Павел Григорьев, 36 и девица Алимпия Петрова того же села крестьянина Петра Ильина доч... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Баранова Федосья Павловна

Мать ребёнка: Олимпиада Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1867 О родившихся Гремячка 4 153 159 Феодосия Павел Григорьев нет Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Олимпиада Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Дарья Павел Григорьев нет Анфиса Петрова
Рождение ребёнка
1875

Сын: Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Олимпиада Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Георгий Павел Григорьев и Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
1881

Сын: Илья Петрович

Мать ребёнка: Олимпиада Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1881 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 218 Илья Павел Григорьев нет Олимпиада Петрова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.