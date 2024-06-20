Банных Семён Васильевич 1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанных Семён Васильевич

Банных Семён Васильевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Банных Василий Родионович

Мать: Банных Ефросинья Михайловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1817 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: полгода. См РС 1834
Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 18,5 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.279 семья № 540
Бракосочетание
25.01.1838 ст.

Жена: Банных (Птухина) Ксения Иосифовна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Жениху 23 года, невесте - 22. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.89 л.1758об запись № 3
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.