Банных Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Упоминание
1817 ст.
Ревизская сказка: полгода. См РС 1834
Упоминание
30.03.1834 ст.
Ревизская сказка: 18,5 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.279 семья № 540
Бракосочетание
25.01.1838 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Жениху 23 года, невесте - 22. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.89 л.1758об запись № 3
Смерть
Неизвестно