Курильчик (Сучкова-Горобец) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курильчик (Сучкова-Горобец) Наталья Михайловна

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Место рождения

Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

13.11.1954

Дата смерти

03.12.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954

Отец: Горобец Михаил Никифорович

Мать: Мария Степановна

Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курильчик Петр Степанович

Смерть
03.12.2020
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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