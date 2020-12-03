Курильчик (Сучкова-Горобец) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1954
Дата смерти03.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954
Отец: Горобец Михаил Никифорович
Мать: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курильчик Петр Степанович
Смерть
03.12.2020
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область