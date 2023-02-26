FRANTZ Nicolas
Место рожденияOrmersviller, Moselle, Lorraine, France
Дата рождения1685
Дата смерти1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Ormersviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Mayer (meyer) Anna
Мать ребёнка: Frantz Regine
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
1741
Ormersviller, Moselle, Lorraine, France