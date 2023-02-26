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FRANTZ Nicolas

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Место рождения

Ormersviller, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

1685

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Ormersviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Mayer (meyer) Anna

Мать ребёнка: Frantz Regine

Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
1741
Ormersviller, Moselle, Lorraine, France
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