Сафонева (Шерстнева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения02.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1862
Отец: Шерстневъ Михей
Рождение ребёнка
29.12.1890
Сын: Сафоневъ Василий
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Сафоневъ Николай
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: (Сафонева) Агафья
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.02.1897
Сын: Сафоневъ Евгений
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.09.1898
Сын: Сафоневъ Сергей
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Сафоневъ Александръ
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1903
Дочь: Сафонева Ульяна
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.07.1905
Сын: Сафоневъ Макаръ
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.04.1908
Сын: Сафоневъ Василий
Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ