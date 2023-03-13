Сафонева (Шерстнева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонева (Шерстнева) Агриппина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1862

Отец: Шерстневъ Михей

Мать: Шерстнева (Полоскова) Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Сафоневъ Василий

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Сафоневъ Николай

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: (Сафонева) Агафья

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Сафоневъ Евгений

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1898

Сын: Сафоневъ Сергей

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Сафоневъ Александръ

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1903

Дочь: Сафонева Ульяна

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1905

Сын: Сафоневъ Макаръ

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1908

Сын: Сафоневъ Василий

Отец ребёнка: Сафоневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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