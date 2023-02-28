Алашеева Матрена Ерофеева???
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти16.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Сын: Алашеев (однодворец) Степан Иванович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Сын: Алашеев (однодворец) Степан Иванович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Трифонова Анастасия Алашеева
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Сын: Алашеев (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Избякова Ольга Алашеева
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан