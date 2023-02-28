Алашеева Матрена Ерофеева??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеева Матрена Ерофеева???

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

16.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1857

Муж: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1859

Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1861

Сын: Алашеев (однодворец) Степан Иванович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Алашеев (однодворец) Степан Иванович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1863

Дочь: Трифонова Анастасия Алашеева

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1865

Сын: Алашеев (однодворец) Федор Иванович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1867

Дочь: Избякова Ольга Алашеева

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1870

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1872

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1874

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.08.1899
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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