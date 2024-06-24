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Иноземцев Харитон Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иноземцев Терентий Леонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Иноземцева) Дарья Харитоновна

Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иноземцев Илья Харитонович

Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иноземцев Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна

Смерть
1812

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