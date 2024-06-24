Иноземцев Харитон Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иноземцев Терентий Леонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Иноземцева) Дарья Харитоновна
Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иноземцев Илья Харитонович
Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иноземцев Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Иноземцева (Доренская) Домна Васильевна
Смерть
1812