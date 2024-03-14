Теймуров Айдын Надир оглы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теймуров Надир Теймур оглы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теймурова Улдуз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теймуров Надир Айдын оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теймурова Мяляк Айдын кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теймурова Айсель Айдын кызы