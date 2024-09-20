Фокина (Сергеева) Марфа Михайловна
Место рожденияСлавитино
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сергеев Михаил
Мать: не указана
Сын: Фокин Фокев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Сын: Фокиев Фокин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Сын: Фокиев Фокин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Сын: Фокиев Иоанн / Иван Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Сын: Фокиев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Дочь: Фокеева Фокина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Дочь: (Фокеева Фокина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич
Сын: Фокеев Фокин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич