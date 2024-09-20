Фокина (Сергеева) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Сергеева) Марфа Михайловна

Место рождения

Славитино

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сергеев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1901 ст.

Муж: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Ефрем Фотьевич Фокин и Григорий Герасимович Захаров, по невесте: села Славитина крестьяне Иоанн Георгиевич и Максим Георгиевич Сергее... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1902 ст.

Сын: Фокин Фокев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.07.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Алексей Ефремович Фокев Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.

Сын: Фокиев Фокин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.12.1903 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Григорий Герасимович Захаров Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Сын: Фокиев Фокин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении фамилия - Мокиев. дата крещения - 07.11.1905 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Ни... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.

Сын: Фокиев Иоанн / Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.06.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Славитина крестьянин Василий Михайлович Сергиев и деревни Борисово крестьянка... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1909 ст.

Сын: Фокиев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Васильевна. дата крещения - 13.05.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Григ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.

Дочь: Фокеева Фокина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.12.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда села Петрищева крестьянская жена Дария Алексеевна Максимова И... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1914 ст.

Дочь: (Фокеева Фокина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.01.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда села Петрищева крестьянская дочь Дария Алексеевна Максимова ... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1916 ст.

Сын: Фокеев Фокин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Фокеев Фокин Фокиев Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата рождения по новому стилю - 18.01.1916 дата крещения - 05.01.1916 (ст.) место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно

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