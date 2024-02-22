Левашева Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Левашов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Левашов Николай Павлович

Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Левашов Александр Павлович

Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашов Павел Михайлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево
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