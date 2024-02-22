Левашева Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Левашов Александр Павлович
Отец ребёнка: Левашов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево