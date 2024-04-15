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Долгоруков Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.11.1739 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгоруков Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1719 ст.

Дочь: Вяземская (Долгорукова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.11.1739 ст.
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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