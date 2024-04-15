Долгоруков Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.11.1739 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгоруков Григорий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1719 ст.
Дочь: Вяземская (Долгорукова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.11.1739 ст.
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область