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Колков Власий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1828

Отец: Колков Петр Иванов

Мать: Колкова (Кубыкина) Арина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колков Косма Власиев?

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колкова) Феодосия Власиева

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкова Соломония Васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1858

Дочь: (Колкова) Ефросинья Власиева

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1862

Сын: Колков Петр Власиев

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1866

Дочь: Богословцева (Колкова) Александра Власиева

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Сухова (Колкова) Параскева Власиева

Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна

Смерть
Неизвестно

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