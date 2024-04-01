Колков Власий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колкова) Феодосия Власиева
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1858
Дочь: (Колкова) Ефросинья Власиева
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1862
Сын: Колков Петр Власиев
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1866
Дочь: Богословцева (Колкова) Александра Власиева
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Сухова (Колкова) Параскева Власиева
Мать ребёнка: Колкова Соломония Васильевна
Смерть
Неизвестно