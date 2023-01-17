Завольская (Котельникова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Котельников Иван Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1820 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1821 ст.
Сын: Завольский Александр Петрович
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
11.01.1823 ст.
Рождение ребёнка
?.05.1824 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1825 ст.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Завольская Мария Петровна
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.
Дочь: Завольская Анна Петровна
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
08.11.1834 ст.
Дочь: Завольская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Завольский Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно