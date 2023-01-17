Завольская (Котельникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завольская (Котельникова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Котельников Иван Михайлович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
12.09.1820 ст.

Муж: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1821 ст.

Сын: Завольский Александр Петрович

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1823 ст.

Дочь: Завольская Александра Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1824 ст.

Дочь: Завольская Александра Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1825 ст.

Дочь: Завольская Александра Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Завольская Мария Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.

Дочь: Завольская Анна Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Завольский Иван Петрович

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.11.1834 ст.

Дочь: Завольская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Завольский Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Завольская Анна Петровна

Отец ребёнка: Завольский Пётр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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