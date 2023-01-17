Сырнева (Денисова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырнева (Денисова) Елизавета Степановна

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.09.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1825 ст.

Отец: Денисов Степан Иванович

Мать: Денисова Наталия Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сырнев Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сырнев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сырнев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырнев Михаил Никифорович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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