Сырнева (Денисова) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения11.09.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1825 ст.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сырнев Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сырнев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Сырнев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сырнев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно