Шипкова Вера Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1890
Дочь: Голицына Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1891
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1897
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1900
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: Степанида Матвеевна
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1907
Дочь: Шипкова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Шипкова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно