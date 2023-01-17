Шипкова Вера Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Вера Епифановна

Шипкова Вера Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1890

Дочь: Голицына Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1891

Сын: Шипков Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1897

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Шипков Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Степанида Матвеевна

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1907

Дочь: Шипкова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Шипкова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Шипков Матвей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Матвей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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