Маслова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Маслова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.
Дочь: Маслова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.
Дочь: Маслова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Маслова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно