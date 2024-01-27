Маслова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Маслов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Маслова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.

Сын: Маслов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.

Дочь: Маслова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Сын: Маслов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.

Дочь: Маслова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Маслова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Гаврилович

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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