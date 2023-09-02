Зенкина (Белякова) Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Беляков Григорий Ермилович
Бракосочетание
08.02.1859
Рождение ребёнка
03.08.1862
Сын: Зенкин Матвей Порфирьевич
Отец ребёнка: Зенкин Порфирий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.09.1864
Дочь: Зенкина Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Зенкин Порфирий Сергеевич
Смерть
Неизвестно