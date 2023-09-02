Зенкина (Белякова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Белякова) Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Беляков Григорий Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Зенкин Порфирий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1862

Сын: Зенкин Матвей Порфирьевич

Отец ребёнка: Зенкин Порфирий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1864

Дочь: Зенкина Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Зенкин Порфирий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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