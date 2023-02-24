Саяпина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1978
Сын: Ермолаев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
01.06.1982
Дочь: Ермолаева Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно