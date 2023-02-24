Саяпина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаяпина Наталья Ивановна

Саяпина Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1978

Сын: Ермолаев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
01.06.1982

Дочь: Ермолаева Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Владимир Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close