Клещик Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещик Ольга

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

С 16.10.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

С 1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.10.1984

Отец: Клещик Сергей Владимирович

Мать: Сазон Алла Александровна

Минск, Минск
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