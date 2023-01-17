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Клещик Ольга
Клещик Ольга
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
С 16.10.1984
Пол
Женский
Отец
Клещик Сергей Владимирович
1957 г.р.
Мать
Сазон Алла Александровна
С 1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.10.1984
Отец:
Клещик Сергей Владимирович
Мать:
Сазон Алла Александровна
Минск
, Минск
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