Казанцова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кашина Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Казанцов Григорий Егоров
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Казанцов Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно