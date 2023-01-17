Казанцова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцова Екатерина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кашина Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Казанцов Григорий Егоров

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Казанцов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Казанцов Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно
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