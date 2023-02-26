Стефан Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Фёдоров

Стефан Фёдоров

avatar

Место рождения

д.Базыли Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Базыли Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1807

Жена: София Минаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close