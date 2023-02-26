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Дария Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: Устина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1873

Сын: Климент Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1875

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1877

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: Наталия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно
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