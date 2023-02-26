Дария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: Устина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1873
Сын: Климент Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1875
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1877
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Сергей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: Наталия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно