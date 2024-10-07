Егорова (Танонина) Евгения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Танонина) Евгения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Изот Амплеевчи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривкина (Егорова) Нина Изотовна

Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Юрий Изотович

Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи

Рождение ребёнка
193

Дочь: Бервинова (Егорова) Лидия Изотовна

Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи

Рождение ребёнка
1941

Сын: Егоров Вячеслав Изотович

Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи

Смерть
Неизвестно

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