Егорова (Танонина) Евгения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривкина (Егорова) Нина Изотовна
Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Юрий Изотович
Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи
Рождение ребёнка
193
Дочь: Бервинова (Егорова) Лидия Изотовна
Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Егоров Изот Амплеевчи
Смерть
Неизвестно