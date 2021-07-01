Королев Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корлев Виктов Васильевич

Мать: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Петровка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Саранск

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльза Саранск

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.2021
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

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