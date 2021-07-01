Королев Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корлев Виктов Васильевич
Мать: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Саранск
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльза Саранск
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.2021
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия