Луньков-Кузнецов Михаил Платонович
Место рождения
Дата рождения14.11.1825
Дата смертиМежду 19.01.1866 и 10.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.11.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Порфирий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Евпл Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 11.02.1849
Рождение ребёнка
11.02.1849
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1852
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
04.08.1853
Дочь: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
13.11.1856
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1859
Сын: Игнат Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1866
Дочь: Сыромятникова (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна
Смерть
Между 19.01.1866 и 10.11.1884