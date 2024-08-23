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Луньков-Кузнецов Михаил Платонович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.11.1825

Дата смерти

Между 19.01.1866 и 10.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825

Отец: Луньков-Кузнецов Платон Лукьянович

Мать: Кузнецова Анастасия Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.11.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кузнецов Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Порфирий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Евпл Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 11.02.1849

Жена: Кузнецова Варвара Георгиевна

Рождение ребёнка
11.02.1849

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1852

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1853

Дочь: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1856

Сын: Луньков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1859

Сын: Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Рождение ребёнка
19.01.1866

Дочь: Сыромятникова (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 19.01.1866 и 10.11.1884

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