Калугин Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Егор Александрович

Калугин Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Калугин Александр Иванович

Мать: ?

Смерть
1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close