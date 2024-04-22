Перова Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерова Евдокия Иосифовна

Перова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

24.05.1839

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Перов Иосиф Кузьмич

Мать: Перова Марфа Ефимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
24.05.1839
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от горячки Смерть, похороны: запись о смерти №11, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
26.05.1839
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close