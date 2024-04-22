Перова Евдокия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти24.05.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Перов Иосиф Кузьмич
Мать: Перова Марфа Ефимовна
Смерть
24.05.1839
Умерла от горячки Смерть, похороны: запись о смерти №11, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
26.05.1839
кладбище Никольской церкви