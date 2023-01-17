Кротова Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротова Елена Степановна

Кротова Елена Степановна

avatar

Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.05.1824 ст.

Дата смерти

24.05.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1824 ст.

Отец: Кротов Степан Петрович

Мать: - Матрона -

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1844 ст.

Муж: Лысов Самуил Иванович

Бракосочетание
05.11.1844 ст.

Муж: Лысов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1845 ст.

Дочь: Лысова Харитонья Самуиловна

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Дочь: Лысова Ольга Самуиловна

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1851 ст.

Сын: Лысов Иван Самуилович

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1854 ст.

Дочь: Лысова Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.

Сын: Лысов Василий Самуилович

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1861 ст.

Дочь: Лысова Параскева Самуиловна

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Анастасия Самуиловна

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.05.1857 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close