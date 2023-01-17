Кротова Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1824 ст.
Дата смерти24.05.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1824 ст.
Отец: Кротов Степан Петрович
Мать: - Матрона -
Бракосочетание
05.11.1844 ст.
Бракосочетание
05.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1845 ст.
Дочь: Лысова Харитонья Самуиловна
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Дочь: Лысова Ольга Самуиловна
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1851 ст.
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1854 ст.
Дочь: Лысова Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1861 ст.
Дочь: Лысова Параскева Самуиловна
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Анастасия Самуиловна
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Смерть
24.05.1857 ст.