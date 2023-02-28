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Мартемьянов Антон Константинович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1871

Отец: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Екатерина Федотова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1893

Дочь: Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1893

Жена: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Ефимия Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Мартемьянов Максим Антонович

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Мартемьянов Илья Антонович

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Гликерия Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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