Мартемьянов Антон Константинович
Место рождения
Дата рождения27.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1871
Рождение ребёнка
03.12.1893
Дочь: Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Бракосочетание
27.?.1893
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Мартемьянов Максим Антонович
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
17.07.1908
Сын: Мартемьянов Илья Антонович
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Гликерия Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анастасия Елизарова
Смерть
Неизвестно