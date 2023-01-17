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Мартемьянова Анастасия Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Елизаров Федор Елизарович

Мать: Елизарова Неонилла Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1893

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1893

Муж: Мартемьянов Антон Константинович

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Мартемьянов Максим Антонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Мартемьянов Илья Антонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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