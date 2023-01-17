Мартемьянова Анастасия Елизарова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
03.12.1893
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Бракосочетание
27.?.1893
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Мартемьянов Максим Антонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
17.07.1908
Сын: Мартемьянов Илья Антонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Антон Константинович
Смерть
Неизвестно