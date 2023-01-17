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Трифон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1867

Дочь: Викулова Агриппена Трифоновна

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Костромская губерния, Кологривский уезд, Погощенская волость, д. Папино
Смерть
Неизвестно
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