Трифон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1867
Дочь: Викулова Агриппена Трифоновна
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Костромская губерния, Кологривский уезд, Погощенская волость, д. Папино
Смерть
Неизвестно