Маркина Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1932
Дата смерти26.10.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Маркина Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеков Анатолий Иванович
Смерть
26.10.2022