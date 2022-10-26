Маркина Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

26.10.2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маркина Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеков Анатолий Иванович

Смерть
26.10.2022
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