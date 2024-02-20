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Фурсов Григорий Сильвестрович
Фурсов Григорий Сильвестрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1689
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фурсов Сильвестр Иванович
Около 1648 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец:
Фурсов Сильвестр Иванович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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