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Фурсов Сильвестр Иванович

Место рождения

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: Фурсов Иван Маркович

Мать: ?

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Фурсов Григорий Сильвестрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Фурсов Тимофей Сильвестрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1696

Сын: Фурсов Игнат Сильвестрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Фурсов Матвей Сильвестрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Фурсов Евтифей Сельвестрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Фурсов Герасим Сильвестрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1719
с. Истобное, Яблоновский уезд
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