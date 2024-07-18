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Катаев Василиск Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Катаев Иоаким (Еким) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Козьма Василисков

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Агафья Василискова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова (Катаева) Евдокия Василискова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первая Жена) Фекла Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова (Катаева) Марина Василискова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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