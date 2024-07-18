Катаев Василиск Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Катаев Иоаким (Еким) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Агафья Василискова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова (Катаева) Евдокия Василискова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова (Катаева) Марина Василискова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно