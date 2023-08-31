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Матрёна Никифорова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никифор Кузьмин

Мать: Василиса Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1755 ст.

Муж: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
"Фёдор большой"
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
"Фёдор меньшой"
Рождение ребёнка
1772

Сын: Антип Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Семён Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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