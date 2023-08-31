Матрёна Никифорова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Никифор Кузьмин
Мать: Василиса Михайлова
Бракосочетание
02.02.1755 ст.
Муж: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
"Фёдор большой"
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
"Фёдор меньшой"
Рождение ребёнка
1772
Сын: Антип Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Семён Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Смерть
Неизвестно