Гарбузов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбузов Николай

Гарбузов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарбузова Дочь Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Катарина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Сын Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Катарина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Дочь Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Катарина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Сын Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Катарина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.