Luus (Senkevits) Terje — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Luus (Senkevits) Terje

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Senkevits Enno

Мать: Senkevits Eevi-Malle

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