Акимцева Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Нагдасёва Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Акимцева Марфа Павловна
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Акимцева Феврония Павловна
Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович
Смерть
Неизвестно