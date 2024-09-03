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Акимцева Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Акимцев Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Нагдасёва Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Акимцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Акимцев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Акимцев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Акимцева Марфа Павловна

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Акимцева Феврония Павловна

Отец ребёнка: Акимцев Павел Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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