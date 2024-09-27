(Краснова) Матрона Антонова
Место рождения
Дата рождения09.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1875
Отец: Краснов Антон Семёнов
Мать: Краснова Анна Яковлева
Бродажеская церковь. Восприемники: деревни Лысова крестьянин Иосиф Яковлев и Люцинского мещанина Ивана Моисеева Кужелева дочь девица Мария Иванова. LVVA_F232_US1_GV340_0107
Смерть
Неизвестно