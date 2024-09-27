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(Краснова) Матрона Антонова

Место рождения

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

09.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1875

Отец: Краснов Антон Семёнов

Мать: Краснова Анна Яковлева

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бродажеская церковь. Восприемники: деревни Лысова крестьянин Иосиф Яковлев и Люцинского мещанина Ивана Моисеева Кужелева дочь девица Мария Иванова. LVVA_F232_US1_GV340_0107
Смерть
Неизвестно

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