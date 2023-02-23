Ишбулдин Ильчибика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1847
Сын: Ишбулдин Мирзагали
Отец ребёнка: Ишбулдин Сыярбай
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишбулдин Сыярбай
Смерть
Неизвестно