Соловьева (Лагунова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Лагунова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагунов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
13.07.1950

Дочь: Долгополова (Соловьева) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Леонидович

Смерть
Неизвестно

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