Соловьева (Лагунова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лагунов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
13.07.1950
Дочь: Долгополова (Соловьева) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Леонидович
Смерть
Неизвестно