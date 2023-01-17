Тюкалова (?) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти22.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1884
Сын: Тюкалов Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Тюкалов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
03.07.1890
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
22.05.1892
Дочь: Тюкалова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
17.02.1895
Сын: Тюкалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1895