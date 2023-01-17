Тюкалова (?) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (?) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

22.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1884

Сын: Тюкалов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Тюкалов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1890

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1892

Дочь: Тюкалова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Тюкалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1895
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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