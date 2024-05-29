Старченков Иоанн Яковлев
Место рождения
Дата рождения07.05.1903
Дата смерти13.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Ильин Старченков и законная жена Елизавета Онисимова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Родион Филиппов Галкин.
Смерть
13.07.1903
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Умер 2 месяца от родимца