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Старченков Иоанн Яковлев

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.05.1903

Дата смерти

13.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903

Отец: Старченков Яков Ильин

Мать: Старченкова (Варламова) Елизавета Анисимова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Ильин Старченков и законная жена Елизавета Онисимова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Родион Филиппов Галкин.
Смерть
13.07.1903
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Умер 2 месяца от родимца

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