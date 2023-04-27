Питенко Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питенко Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питенко (Зеленева) Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
22.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питенко (Зеленева) Анастасия Романовна

Смерть
06.06.1990

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