Питенко Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Питенко (Зеленева) Анастасия Романовна
Смерть
06.06.1990