Богрецов Степан Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Богрецов Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Соколова (Богрецова) Ирина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1786
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Богрецова) Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана