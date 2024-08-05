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Богрецов Степан Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Богрецов Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Богрецов Пётр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Соколова (Богрецова) Ирина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1786
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Богрецова) Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

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