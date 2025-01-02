Богатырев Александр
Место рожденияЗеленоград
Дата рождения06.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1986
Отец: Богатырев Сергей
Мать: Богатырева (Носик) Ольга
Зеленоград
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
Неизвестно
Зеленоград
Московский Институт Электронной Техники | Current education:1
Работа или профессия
Неизвестно
Системная интеграция | Current occupation:1